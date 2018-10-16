Швейцария арестовала 2 млн долларов на счету Курченко

Швейцария по запросу Генеральной прокуратуры Украины арестовала 2 млн долларов на счету в банке бизнесмена-беглеца Сергея Курченко. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

В ведомстве отметили, что ГПУ расследует уголовное производство в отношении создания преступной организации Виктора Януковича и ее структурного подразделения под руководством Сергея Курченко, а также совершение в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно- энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других.

О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе в частности сообщено служебным лицам ПАО "Брокбизнесбанк", которое, по данным следствия, было подконтрольно участникам преступной организации.

В ходе расследования установлено, что за участие в преступной организации и в совершенных ею преступлениях одно из бывших служебных лиц ПАО "Брокбизнесбанк" получало значительные суммы средств. По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который, по данным следствия, перечислялись преступным путем добытые средства, а также счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории данного государства.

Как сообщалось, 7 марта суд разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко.