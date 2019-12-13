Швейцария еще на год заморозила деньги "семьи" Януковича

13 декабря Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год превентивное замораживание активов (около 70 млн швейцарских франков), касающихся Украины. Об этом в Facebook сообщает посольство Швейцарии в Украине.

"Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - уточняют в сообщении.

В решении Федерального совета указано, что санкции продлены до февраля 2020 года и касаются активов "свергнутого президента Януковича и его окружения (примерно 70 миллионов швейцарских франков)".

"В настоящее время ведется несколько уголовных разбирательств в отношении основных заинтересованных лиц и различные процедуры взаимной правовой помощи между Швейцарией и соответствующей страной. Что касается возможной реституции, постановления Суда о незаконном происхождении активов в соответствующей стране еще не вынесены. Поэтому было решено продлить профилактическое замораживание активов на один год", - говорится в решении.

* В марте Deutsche Welle писала, что в Швейцарии заблокированы активы лиц из окружения Януковича на сумму около 145 млн швейцарских франков.

Наибольшая сумма принадлежит Юрию Иванющенко - 72 млн франков. Также в швейцарском списке фигурирует "регионал" Александр Ефремов.

* С 2014 года в Швейцарии остаются замороженными почти $70 млн Януковича и его соратников. В октябре 2018-го по ходатайству Генпрокуратуры Швейцария арестовала имущество банкира Сергея Курченко. По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ

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