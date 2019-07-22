Швейцария рассекретила счета экс-регионала Ефремова

Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов известен своей категоричной пророссийской и антизападной риторикой. Впрочем, оказывается, семья Ефремовых, так же как и многие другие лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, не гнушалась выводить значительные суммы средств сомнительного происхождения на Запад, в частности в Швейцарии.

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на днях в реестре судебных дел Швейцарии, сообщает DW.

По информации швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств, на связанные с ведущим экс- "регионалом" счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллионов швейцарских франков. Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена.

Согласно сообщениям украинских СМИ, Игорь Ефремов с женой проживают в Вене. Именно в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал Ефремов-старший, когда его в Украине сняли с самолета и отправили в следственный изолятор.

Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытой против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.

Согласно документам, которые содержатся в украинском реестре судебных решений, Александра Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств государственного предприятия "Луганскуголь" в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, Александр Ефремов оказывал незаконное влияние с использованием властных полномочий на руководство "Луганскуголь", чтобы склонить их к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными Ефремовым.

В результате, как следует, в свою очередь, из швейцарских судебных документов, госпредприятие купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 000 000 швейцарских франков. Часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудования в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.

Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривен, перечисленные фирмами Ефремовой и передавал названным людям за вознаграждение в 200-400 гривен.

Значительная часть средств, как считает следствие, была выведена за рубеж.

Как сообщили DW в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля было передано банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовой. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протоколом допроса Ефремова-младшего. Это дело в Швейцарии было закрыто 2015 года за недостатком улик, сообщили DW в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Туманными выглядят и перспективы уголовного дела против Александра Ефремова в Украине. Несколько лет его расследования, очевидно, почти не продвигалось. Только в феврале этого года на запрос следователя украинские суды распорядились предоставить доступ к счетам подконтрольных Ефремовым фирм в ряде украинских банков. Через эти счета, считает следствие, выводились незаконно полученные средства "Луганскуголь".

Теперь в распоряжении Генеральной прокуратуры Украины будут и документы из Швейцарии. Прогресс в расследовании однако зависит, прежде всего, от настойчивости следователей и от беспристрастности судей. А до этого где- возникают вопросы. В частности, в марте 2017 Апелляционный суд города Киева распорядился выпустить Александра Ефремова на свободу, признав подозрение против экс- "регионала" необоснованной.

В частности, суд мотивировал свое решение тем, что ... информация о результатах государственных закупок, а также заявление о должностных преступлениях, которые содержатся в материалах судебного производства, "такова, что невозможно прочитать из-за чрезвычайно низкого качества ее копирования".

Напомним, Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене, будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве.