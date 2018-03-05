Швеция подтвердила готовность принять участие в миротвочий миссии на Донбассе

Министр обороны Королевства Швеция Петер Хультквист заявляет, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, если будет соответствующее решение Совета безопасности ООН.

Об этом он заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полторак в Киеве, сообщает " Укринформ ".

"Если будет принято соответствующее решение Совета безопасности ООН, Швеция рассмотрит возможность принять участие в миротворческой миссии" , - сказал он.

Хультквист подчеркнул, что для стран Балтии вопросы стабильности в Украине является очень важным.

Он отметил, что сейчас есть разные взгляды относительно создания такой миссии, главное, чтобы эта миссия была создана по всем международным правилам.

Ранее в полномочный Бундесвера по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс заявил о возможности участия немецких военных в будущей миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Австрия готова поддержать инициативу о введении миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Однако глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил, что план урегулирования ситуации в Донбассе, подготовленный по запросу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, не будет без согласования с властями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Министр также заявил, что Швеция выступает категорически против любых "замороженных конфликтов".

Напомним, по данным украинского МИД, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН в Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев.