"Сила і Честь": Сьогодні Україна має кардинально переглянути пріоритети розвитку, повернувшись до протекціонізму і самодостатності

Сьогодні Україна має кардинально переглянути пріоритети розвитку, повернувшись до протекціонізму і самодостатності, наростивши рівень високотехнологічного виробництва, аби більше не бути сировинним придатком розвинутих країн. В час пандемії держава може дати цьому потужний імпульс, сформувавши національне замовлення на товари й засоби, що потрібні для подолання коронавірусу, і виробництво яких можна налагодити в Україні.



Про це заявив доктор юридичних наук, професор, генерал-лейтенант, голова секретаріату партії «Сила і Честь» Володимир Тимошенко.

«Пандемія COVID-19 продемонструвала всю убогість та недалекоглядність мислення української еліти. Роками реалізовувався курс на перетворення держави в сировинний придаток розвинутих країн, і наразі маємо сумний результат: більше 44% українського експорту в минулому році складала сільськогосподарська продукція, більше 20% — металургія, майже 10% мінеральні продукти і лише 11% машинобудування. Високотехнологічну продукцію нам доводилося імпортувати, що зробило нас тотально залежними від іноземних виробників. В умовах епідемії країни відчувають колосальний дефіцит наукоємних товарів, і ми вже не можемо розраховувати на імпорт, бо справа, навіть, не в коштах, а в пріоритетах – кожен хоче забезпечити, в першу чергу, себе. Такий міждержавний егоїзм має, врешті-решт, відкрити очі владі на сумні реалії – ми не здатні, не те що виробляти апарати штучної вентиляції легень чи ЕКМО, але й виготовити в достатній кількості респіратори з високим рівнем захисту хоча б для медиків», – заявив Володимир Тимошенко.

За його словами, сьогодні держава має кардинально переглянути пріоритети свого розвитку та повернутися до протекціонізму і відродження вітчизняного виробництва.

«Пандемія коронавірусу – це велика біда, але одночасно й шанс на відродження українського високотехнологічного виробництва. Імпульс має дати держава, сформувавши національне замовлення тих засобів, які сьогодні найнеобхідніші для боротьби з епідемією. Тобто дати бюджетну підтримку, залучити людей на виробництво, допомогти з виробничими площами, взяти на себе комунікаційну місію з тисячами медзакладів, які потребують обладнання. Одночасно слід радикально переглянути, в бік підвищення, фінансування наукових інституцій, аби кожен науковець зрозумів, що його цінують і він потрібен країні», – наголосив голова секретаріату партії «Сила і Честь».

Він відзначив, що пандемія має стати незворотною точкою зміни курсу держави на протекціонізм і самодостатність (автаркію), а також спонукати державу впровадити пакет невідкладної допомоги громадянам, що включатиме такі пункти:

«Мораторій на сплату єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб для тих малих і середніх підприємців, які платять зарплату в повному обсязі. Надання їм доступу до кредитів з повною компенсацію відсоткової ставки з боку держави. На містоутворюючих стратегічних підприємствах, у випадку простою, компенсація державою третини заробітної плати за умови, що власник сплатить паритетну третину. Зниження ПДВ на 0,5-10% за групами соціальних товарів та послуг. Тарифи на комунальні послуги не повинні зростати, також має бути можливість, у разі потреби, відстрочити їх виплату. Відстрочка щодо сплати податків без штрафів та пені до кінця року. Зниження податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств до 10%. Компенсація відсоткової ставки за кредитами на відновлення бізнесу після карантину. Виплата пенсіонерам додаткової пенсії, студентам – додаткової стипендії. Впровадження експортних мит на експорт сільськогосподарської сировини у розмірі 5% та збільшення державних закупівель у держрезерв. Переорієнтація держзакупівель на вітчизняні товари», – повідомив Володимир Тимошенко.

За його словами, кошти на всі ці заходи можна вивільнити за допомогою реструктуризації зовнішніх боргів, випуску цільових «антикоронавірсуних» облігацій та планової емісії НБУ.

«Все це разом може дати до 400 млрд. грн. Ці ресурси слід акумулювати в національний кризовий резервний фонд та витрачати відповідно до пріоритетів, які нам диктує пандемія та економічна криза», – заявив Володимир Тимошенко.

Джерело: Прес-служба політичної партії «Сила і Честь»

https://sylaichest.org/ukra%d1%97na-povinna-povernutis-do-politiki-protekczionizmu-j-samodostatnosti-volodimir-timoshenk/