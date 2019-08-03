"Сила і Честь" звернулася стосовно намагання Кіхтенка рейдерськи захопити контроль над партією

Звернення Політради Політичної партії "Сила і Честь"

Дивним є останнім часом намагання пана О. Кіхтенка у протиправний спосіб - рейдерськи захопити контроль над партією "Сила і Честь".

По перше, це юридично неможливо.

По друге, це підготовка до злочину людини в погонах.

По третє, це остаточна втрата серед справжніх офіцерів людини якій можна потиснути руку.

Причина очевидна: заздрість, жадоба до захоплення можливого бюджетного фінансування партії і амбіції людини, яка сама була неспроможна на успіх діючого керівника партії генерала Ігоря Смешка.

Останній вичерпно виклав можливі причини такої поведінки - формального заступника по партії, на своїй сторінці в ФБ:

https://www.facebook.com/100003597874664/posts/1593924734070774?s=100003...

Вже завтра 3 серпня до Києва планують запросити, по ініціативі колишнього керівника партії О. Кіхтенка (14.09.2014- 20.06.2018рр.) так званих невдоволених "старих партійців". Насправді ж людей, які за офіційними документами не є на сьогодні легітимними членами партії. Згідно з цими ж документами Ігор Смешко прийняв керівництво партією у 2018 році, коли її чисельність не перевищувала 200 осіб, включаючи 13 членів Політради.

І ця купка людей, за задумом О. Кіхтенка, збирається вершити долю сучасної партії " Сила і Честь", яка отримала загальнонаціональне визнання лише завдяки рейтингу на минулих президентських виборах (більш ніж 6 відсотків голосів виборців) які отримав особисто її нинішній керівник генерал І. Смешко, як самовисуванець.

Звичайно, ці потуги відбуватимуся всупереч закону, рішенням чинної Політради партії, інтересів понад 500 тисяч наших сучасних виборців, із офіційними 3,82 загальнонаціональними відсотками підтримки. У той час, коли очолюваний О. Кіхтенко список партії на минулих парламентських виборах 2014 року отримав підтримку 0,08 процентів від загально голосувавших - лише 13 тисяч чоловік.

Усе це роблять ті самі люди, які ще донедавна доклали усіх можливих зусиль, аби знизити підтримку виборців на минулих виборах до Верховної Ради України та не допустити "Силу і Честь" до входження до парламенту, і які вже давно не мають права голосу, оскільки виключені із партійного керівництва.

Їхня підривна робота та огульні звинувачення щодо нашої політичної сили на диво співзвучні із звинуваченнями проросійського лобі в Україні, що лунають на пропагандистських каналах, де полюбляє виступати О. Кіхтенко.

Нині генерали-політикани, які своєю розкольницькою діяльністю активно впливали на зниження рейтингу партії на минулих виборах, мріють усунути Ігоря Смешка від управління нею. Мета - захопити у свої руки багатомільйонний державний бюджет, який вона може отримати завдяки новому рейтингу партії здобутому під керівництвом того ж І. Смешка.

Ми знаємо, що ці псевдополітики, які ще донедавна хотіли увійти до першої десятки партійного списку, намагалися отримати контроль над більшістю мажоритарних округів, прагнули сісти у крісла міністрів, і наразі хочуть досягнути саме головної мети - позбутися Ігоря Смешка.

Ігор Смешко є вкрай незручним не тільки для олігархів, керівників фінансово- промислових груп, але й для проросійських політиків, бо дуже багато знає про їхнє минуле. Тож зараз "Сила і Честь" та її лідер - це загроза для тих, хто сповідує точно не українські цінності.

Наразі завдання "Сили і Честь" полягає у будівництві потужної партійної структури на місцях, просуванні нашої ідеології консервативної демократії серед населення, піднятті рівня його політичної культури і свідомості.

Ми вже розпочали активну підготовку до місцевих виборів. І ми не спинимося. Навіть попри бажання окремо взятих "генералів" нажитися на державі та зруйнувати нашу партію. Бо саме за нас, а не за них, голосують сотні тисяч виборців. А за діючого керівника партії Ігоря Смешка на минулих президентських виборах проголосували - мільйони.

Політична Рада партії "Сила і Честь" та керівництво її обласних осередків

"2"серпня 2019 року