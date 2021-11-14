Силовики провели нараду біля кордону Білорусі. Україні загрожує 16 000 мігрантів

Сьогодні у Луцьку за дорученням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради нацбезпеки та оборони у зв'язку із ситуацією на польсько- білоруському кордоні.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що зараз у Білорусі перебуває 16 000 "біженців", і це "чергова спецоперація РФ", передає пресслужба РНБО.

Посилаючись на дані розвідки, Данілов повідомив, що сьогодні на території Білорусі "вже близько 16 000 людей - так званих біженців".

"Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити всіх необхідних заходів реагування", - заявив секретар РНБО.

Він також сказав, що те, що відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою - це "чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні".

Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв на польсько- білоруському кордоні та заявив про необхідність створення міжвідомчої робочої групи за участю всіх силових структур, органів місцевого самоврядування для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про залучення всіх структур МВС, взаємодію з ЗСУ, теробороною та громадськими об'єднаннями. Ключовим завданням глава МВС назвав забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій.

У нараді також взяли участь посли Польщі та Литви, голова СБУ Іван Баканов, командувач Нацгвардії України Микола Балан, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, командувач ССО ЗСУ Григорій Галаган та інші представники силових структур.

8 листопада 2021 року велика група мігрантів зібралася в Білорусі біля кордону з Польщею і намагалася масово його перейти. Польща привела війська у бойову готовність, скликає сили тероборони та не виключає ескалації з жертвами.

Польські військові відбили одну із спроб прориву кордону, проте білоруські силовики привели до кордону нових мігрантів, ті повалили частину колючого дроту та почали скандувати: "Німеччина". Польські військові не пропускали мігрантів живим щитом. Нелегали розбили наметовий табір на кордоні та палять багаття.

10 листопада дві групи мігрантів зуміли прорватися до Польщі з Білорусі. Усіх нелегалів видворили.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив: мігранти можуть піти через Україну. Нардеп Слуги народу Мар'яна Безугла каже, що з 20 листопада Лукашенко може спробувати перекинути в Україну 1000 мігрантів. Україна зміцнює кордон військовими, технікою та безпілотниками, заявили у МВС.

Оксана Житнюк