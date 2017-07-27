Силовики рассказали, как экс-прокурор Сус воровал деньги, изъятые при обысках

Экс-сотрудник Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус, которого ранее задержали в "Борисполе" во время обысков воровал деньги и оборудование. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет УП.

Так, в января 2016 года Сус завладел 9,025 тыс. долларов и 192,66 тыс. гривен. Деньги изъяли во время обысков, и они должны были перейти в собственность государства.

В том же месяце Сус не передал в собственность государства 8,6 тыс. гривен.

Также следствие установило, что в марте 2016 года экс-заместитель начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики, пользуясь служебным положением, завладел видеорегистратором стоимостью 3,2 тыс. гривен. К тому же, изъятие видеорегистратора не было включено в протокол обыска.

Кроме того, в октябре 2017 года в сговоре с другими лицами продал игровые автоматы, столы для игры в рулетку, столы для игры в покер, электронную рулетку, игральные карты, игральные фишки, стулья, телевизоры и тому подобное. Стоимость оборудования - 10 тыс. долларов.

Как сообщалось, бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу грозит лишение свободы на срок свыше 10 лет.

Как известно, бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

InfoResist.org

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