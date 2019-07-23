Симоненко подав до суду через заборону Компартії

Комуністична партія України та її лідер Петро Симоненко подали до суду на міністерство юстиції. Про це повідомляється на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Позивачі просять суд скасувати повністю наказ Мін'юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання ЗУ "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки" щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону", - йдеться у повідомленні.

Поки суд вивчає матеріали і вирішує, чи відкривати провадження у справі.

Нагадаємо, лідер забороненої Компартії невдало намагався балотуватись у президенти України. Щоправда, ЦВК його не зареєструвала. Симоненко намагався оскаржити це рішення комісії, але Верховний суд підтвердив правомірність відмови.