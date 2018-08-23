Сине-желтый флаг нужен армии так же, как ракеты и танки - Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что так же, как важными для украинского войска являются ракеты, танки и самолеты, так же необходимым является и Государственный флаг Украины, который ведет к победе.

Об этом он заявил, выступая на церемонии поднятия государственного флага в городе Днипро, сообщает корреспондент Укринформа.

"Для нашей украинской армии важными являются и ракеты, и пушки, и танки, и самолеты. Но так же необходимым остается и наш украинский флаг, который нас объединяет, флаг, который всех нас ведет к победе", - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что государственный флаг - это животворное и объединяющее начало, именно он, независимо от национальности, языка, религии объединяет всех нас в одно единое целое - украинскую политическую нацию и объединяет украинцев всего мира.

Президент напомнил, что именно под сине-желтыми цветами из поколения украинцы боролись и продолжают бороться за собственную свободу и волю Украины.

Также он отметил, что с национальным флагом защищали баррикады на Майдане, им укрывали погибших Героев Небесной Сотни, за этот же флаг оккупанты убивали патриотов на Донбассе, а Владимира Балуха оккупационная власть в Крыму осудила только за поднятие над своим домом украинского флага. Читайте также: Президент извинился перед украинцами за невыполненное обещание быстро закончить АТО

"Наш главный долг и большая ответственность перед погибшими, перед нынешним и грядущими поколениями - сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг вечно был поднят над всей Украиной", - подчеркнул Порошенко.

В то же время Президент добавил, что сине-желтые флаги в настоящее время подняты и над освобожденными городами и поселками на Донбассе, на боевых машинах, блокпостах, над блиндажами. По его словам, флаги напоминают об обязанности защищать родную землю и стали для украинских воинов оберегами и символами будущей победы.