Систему заклинило. Почему Вилкул и Колесников остались неприкосновенными

Нынешняя Верховная Рада уже удовлетворила представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности 11 народных депутатов. И ни один из этих 11 к уголовной ответственности до сих пор так и не осужден

Сопредседатель фракции "Оппоблока" Александр Вилкул вместе со своим коллегой по фракции Дмитрием Колесниковым празднуют "моральную победу". Верховная Рада не дала согласия на привлечение их к уголовной ответственности. На утреннем заседании 16 октября за удовлетворение просьбы Генпрокуратуры насчет Вилкула проголосовали лишь 137 депутатов. Спикер Андрей Парубий назвал это "позором украинского парламента". "Идя на выборы, мы обещали снятие неприкосновенности, - подчеркнул он, комментируя провальное голосование. - Я считаю, произошло лукавство перед нашими избирателями и перед нашей громадой". Тем не менее, на вечернем заседании 16 октября представление ГПУ насчет Колесникова получило ненамного больше голосов - 163.

Впрочем, и слова о "победе" Вилкула и Колесникова, и заявления о "позоре" парламента - это все-таки чрезмерные преувеличения. Нежелание многих депутатов снимать с этих двоих неприкосновенность вызвано рядом причин, в том числе и связанных с систематическими проблемами в работе ГПУ.

Напомним, что нынешняя Верховная Рада уже удовлетворила представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности 11 народных депутатов: в 2015 г. - Сергея Клюева и Сергея Мельничука (3 июня), Игоря Мосийчука (17 сентября), в 2016 г. - опять Сергея Клюева (28 января), Александра Онищенко (5 июля), Вадима Новинского (8 декабря), в 2017 г. - Олеся Довгого, Максима Полякова и Бориса Розенблата (11 июля), Михаила Добкина (13 июля), в 2018 г. - Евгения Бакулина (15 марта) и Надежды Савченко (22 марта). И ни один из этих 11 к уголовной ответственности до сих пор так и не привлечен.

Допустим, дела первых трех из них вел предыдущий генпрокурор Виктор Шокин. Но представления на остальных подписывались уже при Юрии Луценко. Месяц назад генпрокурор сообщил: "Из восьмерых депутатов, с которых при мне сняли неприкосновенность, следствие по пяти уже закончено, по одному закрыто, по двум следствие находится в завершающей стадии". С такими темпами, похоже, до конца каденции нынешнего парламента можно вообще не дождаться никаких судебных приговоров депутатам, лишенным неприкосновенности.

В таком случае логичен вопрос: а зачем вообще весь этот цирк? И особенно перед выборами - зачем давать тем же "оппоблоковцам" основания для заявлений о "политических преследованиях" и т.п., если при этом якобы "преследуемые" Вилкул и Колесников будут спокойно ходить в Верховную Раду и смеяться над ГПУ?

Стоит отметить, что депутаты вообще традиционно не склонны лишать своих коллег по парламенту неприкосновенности, если нет достаточно убедительных аргументов от ГПУ. Не склонны не только в силу пресловутой корпоративной солидарности, но и чтобы не провоцировать ГПУ вносить все новые и новые откровенно слабые, не подкрепленные доказательствами представления. В ряде случаев депутаты все-таки давали согласие на привлечение коллег к уголовной ответственности, когда ГПУ демонстрировала убедительные видео, явно свидетельствующие о прямой вине подозреваемых парламентариев, как это было, например, с той же Надеждой Савченко и некоторыми другими. В нескольких случаях депутаты удовлетворяли просьбы ГПУ, так сказать, авансом, веря обещаниям, что дело имеет судебные перспективы. Но пока что даже, казалось бы, абсолютно выигрышные дела ГПУ не смогла довести до конца. Накопившаяся статистика побуждает к выводам, что время раздавать авансы прошло и наступила пора ГПУ показывать результаты.

Наверное, представления ГПУ получили бы больше поддержки, если бы депутаты были уверены в серьезных судебных перспективах дел против Вилкула и Колесникова. Но как раз такой уверенности нет.

В первый раз Луценко внес представления на Вилкула и Колесникова еще 25 мая. Вилкула подозревают в земельных махинациях в бытность главой Днепропетровской ОГА, а Колесникова - в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества. Чуть раньше, 15 мая, ГПУ внесла представление на еще одного "оппоблоковца" Сергея Дунаева - его подозревают в декларировании недостоверной информации.

Однако регламентный комитет Верховной Рады вернул эти три представления Парубию со своими замечаниями. После этого 18 сентября, уже на новой сессии парламента, Луценко вновь внес представления на Дунаева, Вилкула и Колесникова. Регламентный комитет долго тянул с рассмотрением этих представлений. Наконец 3 октября он признал законным представление на Дунаева, а 8 октября - также и на Вилкула и Колесникова. Но это не означало, что собранные ГПУ доказательства оказались убедительными, а только лишь то, что комитет счел их формально достаточными для вынесения вопроса в сессионный зал.

Еще один немаловажный момент: внеся представления о привлечении трех "оппоблоковцев" к уголовной ответственности, Генпрокуратура в то же время не внесла в парламент представлений о даче разрешения на задержание и арест этих депутатов. Это тоже свидетельствует не в пользу серьезности обвинений, выдвинутых против названной троицы.

По Дунаеву парламент голосовал еще 4 октября - и тогда представление ГПУ получило поддержку лишь 125 депутатов. Так что своими провальными голосованиями по Вилкулу и Колесникову 16 октября Верховная Рада не совершила чего-то из ряда вон выходящего, а лишь подтвердила: систему заклинило. Раньше тоже бывало, что парламент в отдельных случаях не поддерживал представлений ГПУ, и тогда говорили, что система дала сбой. Но на нынешней сессии, которая проходит уже фактически в условиях предвыборной кампании, следует говорить, по-видимому, о том, что в парламенте сложилась новая система - не спешить с согласием, пока ГПУ не представит доказательств, с которыми нельзя будет не согласиться.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ

Политический обозреватель