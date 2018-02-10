Ситуацией вокруг "антибандеровского закона" может воспользоваться Россия - Вятрович

Ситуация вокруг польского "антибандеровского закона" является информационным противостоянием, которым может воспользоваться Россия. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает "Радио Свобода".

"Мы говорим об очень ненужном ни Украине, ни Польше информационном противостоянии, которое действительно уже приобретает просто драматического масштаба и, безусловно, этим воспользуется Россия", - отметил Вятрович.

Он отметил, что Россия - одна из немногих стран, которые поддержали принятие этого закона.

Напомним, что в прошлом году Украина запретила польскому ИНП проведение эксгумаций на своей территории. Министерство иностранных дел Польши, в свою очередь, запретило въезд в Польшу для ряда украинских чиновников, отвечающих за историческую политику.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность законом, который предусматривает ответственность за "преступления украинских националистов".

Также мы писали о том, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович надеется на то, что спор относительно закона об Институте национальной памяти удастся урегулировать на встрече вице-премьеров Польши и Украины, запланированной на следующую неделю.