Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства - Шимкив.

Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства, ее работу за свой счет обеспечивал Порошенко

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в США и поэтому извините за задержку с комментариями, хотя я уже 9 месяцев не работаю в АП. Архитектура ситуацийнои комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить Информационный источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации. Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов", - рассказал Шимкив.

"Аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах. Кроме того, ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой, и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной / главной ситуационной комнатой предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП", - добавил он.

"Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуацийнои комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операцийнои деятельности АП. Оборудование переданное НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ДУСи и уверен, что до сих пор в АП", - пояснил Шимкив.

"Вопрос аренды оборудования и структуризации финансирования проекта не комментирую - это частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум - это инструмент) работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе. Так случилось, что денег на строительство нормальной ситуационной комнаты у страны не было.

Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства. А все, что покупала ДУСя для АП за деньги бюджета происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках. Закупки для ИТ потребностей в формате ДСК не применялись. Все оборудование, которое устанавливалось в комнатах работы Президента проверялось Госспецсвязью, а комнаты сертифицировались на уровень безопасности", - акцентировал он.

"Исходя из опубликованного видео для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер. По такому концепту все может продолжать работать, потому что пол, потолок и стены целы вместе с вмонтированными кабелями, а следовательно целы системы защиты информационного пространства и взаимодействия. Но самое главное в работе ситуационной комнаты не железо, а люди (!) с опытом аналитической работы, умением сочетать и искать информацию, синтезировать сценарии отображения, а также создавать основу для принятия решений руководством страны. Сохранение и обучение специалистов - вот что должно быть главным приоритеом", - резюмировал Шимкив.

Ранее секретарь СНБО Александр данилюк заявил: "После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными". Экс-секретарь СНБо Александр Турчинов заверил, что все оборудование СНБО находится на месте и под охраной. Пресс-секретарь Петра Порошенко Цеголко, в свою очередь, заявил: Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.