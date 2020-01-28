Ситуация комична и печальна: что пытаются слепить из вторсырья по фамилии Медведчук

Что же, похоже, уход пока в тень главного оппонента Виктора Медведчука Владислава Суркова придал не только уверенности ему и покровительствующему трио Козака, Бабича и Беседы, но и сил в реализации амбициозных планов по выводу лидера ОПЗЖ в высший свет европейского политикума.

По крайне мере так может показаться на первый взгляд. Ведь наблюдая за тем, как Медведчук после создания в прошлом году в Верховной Раде Украины межфракционного объединения "Межпарламентский диалог во имя мира", которое получило даже поддержку в лице президента РФ Владимира Путина, с головой окунулся в вояж по странам ЕС с инициативой "Парламентское измерение нормандского формата", можно и вправду подумать, что Европа его приняла как своего.

На самом деле вояж Медведчука можно назвать бюджетным путешествием в свете софитов маргинальных СМИ и под аплодисменты периферийных политиканов.

Например, проведенная 23 января в Люксембургском дворце во Франции конференция "Парламентское измерение нормандского формата", названная российскими СМИ успешной, на самом деле собрала не более 20 участников. И кого, только вдумайтесь!

Организатор мероприятия, сенатор правой оппозиционной партии "Республиканцы" Себастьян Моран, экс-председатель Европейского социально- экономического комитета Анри Малосс, сенатор Себастьян Моран, председатель группы "Франция - РФ" в Сенате Жерар Лонге, депутат Национальных собраний Франции и член группы дружбы "Франция - РФ" Наталья Пузырева (по происхождению россиянка), сенатор Жоель Гарио-Майлам, руководитель "Международного совета русских соотечественников", глава Русского музыкального общества в Париже Петр Шереметьев...

Собственно, Медведчук, проект Кремля в Украине, собрал в скромном, но дружественном кругу другие проекты Кремля, но уже французские, и поговорил о глобальных проблемах на камеры российских СМИ. Потрясающе!

Что самое забавное, и мне это бросилось в глаза в первую же очередь, на данном кричащем своей российской аффилированностью мероприятии не было главного пророссийского деятеля Франции - мадам Марин Ле Пен! Как же так, зададутся многие вопросом. А вот так и это очевидно.

Во-первых, Медведчук и собравшаяся вокруг него в Люксембургском дворце тусовка даже для Ле Пен ниже её статуса. Во-вторых - Ле Пен это как раз разработка ГРУ, а потому контакты с конкурирующей фирмой ей противопоказаны "спонсорами".

Но двигаемся дальше, ведь дальше у Медведчука по плану - Бундестаг!

Однако и в Бундестаге у него будет весьма сомнительный аншлаг в рамках конференция "Межпарламентское сотрудничество ради мира в Украине: презентация межпарламентского измерения нормандского формата", организованной немецкими парламентариями от нескрываемо пророссийской фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемаром Гердтом и Петром Бюстроном.

Данное мероприятие не будет освещаться серьёзными немецкими СМИ и тем более на него не будут приглашены представители СМИ международного уровня. Да и политический окрас гостей будет довольно однообразный. Но разве же это нужно в итоге организаторам?

Создание образа миротворца для Медведчука выходит на новый уровень. Да, для серьезного европейского политического бомонда такой персонаж, как Медведчук, по сути, даже не существует. Но в эфире российских и пророссийских каналов из этого вторсырья будут лепить Давида и насыщать оным образом информационное пространство по максимуму.

И ситуация одновременно и комична и печальна. Комична тем, что весь этот нарочитый пафос и значимость не стоят и выеденного яйца, с учетом реальной заинтересованности Медведчуком в Европе.

По сути, не оплачивай Россия деятельность вышеупомянутых политических сил и групп во Франции и Германии, на медведчуковские посиделки пришлось бы и вовсе собирать бездомных за еду. А печальна она тем, что этому дешёвому спектаклю верят потребители информационного фастфуда, транслируемого набирающей силу медиаимперией Медведчука, что добавляет ему все больше и больше электоральных баллов.

А французам и немцам надо четко понять, что российские спецслужбы мало того, что финансируют маргинальные политические силы во Франции и Германии, так еще открыто, как бы с издевкой и совсем не стесняясь, используют в своих информационно-пропагандистских спецоперациях на территории этих же стран.

Теракты 2015-2016 годов во Франции и Германии под видом "ИГИЛ", протесты "желтых жилетов" в Париже, ликвидация Хангошвили в Берлине и "альпийская база" ГРУ видно так ничему и не научили...

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