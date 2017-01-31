Ситуация на Донбассе имеет признаки военных преступлений РФ - МИД Украины

Активизация российско-террористических сил на Донбассе в последние дни приводит к незаконному и широкомасштабному уничтожению имущества, что не вызвано военной необходимостью.

Это может быть классифицировано как военное преступление, потому что является грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в Facebook.

Дипломатическое ведомство подчеркивает, что жертвами активизации российско- террористических сил на Донбассе стало мирное население - города Авдеевка и Ясиноватая обесточены.

Без воды, электричества и теплоснабжения находятся более 400 тыс. мирных жителей.

Ранены двое мирных жителей. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 тыс. мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться, - подчеркнули в МИД.

Все это указывает на игнорирование Российской Федерацией своих обязательств в рамках Минских договоренностей.

Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконное, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью, - говорится в заявлении.

В МИД потребовали от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке в результате обстрелов возникли проблемы с электроэнергией, теплоснабжением и водой.

Как заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский, повреждена линия электропередач. Но из-за непрерывной стрельбы невозможно выслать ремонтные бригады к поврежденным электро- и теплосетям.

В Авдеевку уже направлен дополнительный отряд полиции для помощи местным правоохранителям.

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