Ситуация с НАБУ и САП может отмотать назад прогресс Украины в борьбе с коррупцией, - МВФ

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что ситуация с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) может отмотать назад прогресс Украины в противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине, которые способны отмотать назад прогресс, достигнутый ранее в создании независимых институтов по противодействию коррупции высокого уровня, в том числе НАБУ и САП", - заявила Лагард.

Она подчеркнула, что борьба с коррупцией является решающим фактором в достижении сильного экономического роста и является частью правительственных обязательств в программе сотрудничества с МВФ.

"Мы призываем украинскую власть и парламент стоять на страже независимости НАБУ и САП. Мы также призываем власти безотлагательно ускорить рассмотрение законодательства, что позволит практическую деятельность независимого антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы", - резюмировала директор-распорядитель МВФ.

Напомним, ранее сообщалось, что с повестки дня Верховной Рады Украины снят законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы Национального антикоррупционного бюро Украины.