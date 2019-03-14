Ситуация с Укроборонпромом не остановит военную помощь Украине - Хербст

Коррупционный скандал вокруг ГК "Укроборонпром" отрицательно влияет на Украину на международном уровне, но не остановит военно-техническое сотрудничество с Западом, чтобы противостоять российскому агрессору.

Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту Укринформа во Франции высказал директор Евразийского центра "Атлантического совета" посол Джон Хербст.

"Я думаю, что плохая репутация этой области уже влияет на поддержку, которую мы предоставляем. Но это не остановит нас делать такое очень важное дело. Это касается военной подготовки или поставки Украине такого серьезного вооружения, как "Джавелин", чтобы остановить российскую агрессию", - убежден американский дипломат.

Хербст отметил, что скандал вокруг Укроборонпрома, очевидно, имеет негативные последствия и внутри Украины, и на международном уровне.

Как сообщал Укринформ, 25 февраля, в программе "Наші гроші" была обнародована информация о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривень" из украинского оборонного комплекса, к которой, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь. Позже в НАБУ сообщили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании журналиста Bihus.info Леси Ивановой, являются объектами расследований детективов бюро.

Олег Гладковский отбросил обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании.

Президент Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Читайте также: Укроборонпром заявляет, что сотрудничество с фирмой Рогозы прекратил еще в 2017 году

Впоследствии Укроборонпром сообщил, что директор ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко были отстранены от должностей.

По результатам заседания 6 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит и ревизию деятельности Укроборонпрома.

Директор НАБУ Артем Сытник на брифинге заявил, что 7 марта проведены около 20 обысков в рамках двух уголовных производств по фактам злоупотреблений в ГК "Укроборонпром", обнародованным в программе "Наші гроші".