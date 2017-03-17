Ситуация в Крыму спустя три года после так называемого референдума (Радио Польша)

Эксперты дискутируют о ситуации в аннексированном Россией Крыму. Вернется ли полуостров в состав Украины?

Три года назад, 16 марта 2014 года, на Крымском полуострове состоялся так называемый референдум о статусе Крыма. При 83% явке за присоединение Крыма к России проголосовали 97% крымчан. Ни Украина, ни западные страны не признали результатов референдума и назвали присоединение Крыма нелегальной аннексией. Возвратит ли Украина Крымский полуостров? Какова ситуация крымчан и, в частности, коренных жителей — крымских татар?

На эти вопросы в студии Польского радио отвечают историк и аналитик из Центра восточных исследований Войцех Гурецкий, историк, политолог и замдиректора Центра Польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский и политолог, член совета Всемирного конгресса крымских татар Недим Усеинов.

Войцех Гурецкий полагает, что на данный момент не стоит ожидать возвращения Крыма Украине:

«В Киеве тоже это понимают, хотя, конечно, никто не произносит это вслух. В течение трех лет Киев не выработал конкретной стратегии возвращения полуострова. Это свидетельствует о том, что возвращение Крыма, конечно, очень желательно, но никто в это не верит. Украинские политики решили заняться более срочными делами, например, проведением реформ. Киев старается быть реалистичным, политики понимают, что в течение ближайших лет это маловероятный сценарий».

В свою очередь, Лукаш Адамский отмечает, что у Киева все-таки есть своя стратегия в отношении Крыма:

«Недавно, где-то месяц назад, Украина подготовила два заявления в Международный суд ООН. В них она требует от России компенсацию за нелегальную оккупацию Крыма и части Донбасса, ссылаясь на конвенции по борьбе с терроризмом. Однако, развитой стратегии нет. Украинцы смотрят реалистично — пока Путин находится у власти в России, возвращения Крыма не будет. Они понимают, что Россия — это ядерная сверхдержава, которая намного сильнее Украины. При этом, я уверен, этот вопрос всегда будет стоять на повестке дня. В Кремле понимают, что без урегулирования вопроса Крыма нельзя упорядочить отношения с Западом и с самой Украиной. Как только Россией перестанет править Путин, этот вопрос вернется. Я уверен, что тот, кто придет после Путина, будет возлагать на него вину за ряд проблем, которые вернутся, за беззаботную и безрефлексивную внешнюю политику. С одной стороны, Россия получила кусочек земли, точнее, нелегально его оккупировала, но при этом она испортила свои отношения с Западом. Добавлю, что у Украины есть реальные инструменты давления. Например, заблокированы авиаперелеты между Россией и Украиной. Когда в будущем в России изменится власть, Украина сможет требовать компенсацию. Да, сейчас Россия не хочет об этом говорить, но вспомните, как ей пришлось обсуждать статус стран Балтии. Так или иначе, нынешняя ситуация рано или поздно изменится».

Недим Усеинов напомнил, что часть жителей Крыма, а именно крымские татары, не признали аннексии полуострова Россией:

«О факторе крымских татар часто забывают во время дискуссий о ситуации в Крыму, и напрасно. Следует помнить, что крымские татары — это суверенный народ, который уже доказал свою силу. Например, во времена СССР крымские татары создали мирное антикоммунистическое движение за демократию. Они показали, что могут выступать как единая политическая сила с конкретными целями. И они доказали, что нужно бороться — после ссылки 1934 года, устроенной Сталиным, практически всем крымским татарам удалось вернуться на родину. Я хочу подчеркнуть, что они начали чувствовать себя настоящими хозяевами этой земли, им есть что терять. Таким образом этот народ становится гражданской силой, опасной для Кремля. Даже если пронаблюдать за ситуацией обычных крымских татар, не вовлеченных в политическую деятельность, то становится ясно, что цель российских властей заключается в том, чтобы подавить их гражданскую позицию. Это проявляется по-разному. Во-первых, под запретом оказался Меджлис — представительный орган крымских татар. Также парализована работа других организаций, которые, по мнению Кремля, симпатизируют Украине. Однако, людей это не сдерживает. Каждый на каком-то своем уровне сохраняет надежду на возвращение к Украине».

Войцех Гурецкий добавил, что, по его мнению, время работает на Россию:

«Я хочу подчеркнуть, что результаты псевдореферендума о статусе Крыма явно были фальсифицированы. Безусловно, явка была ниже, тем более если учитывать, что крымские татары тогда практически не голосовали. Однако, нельзя отрицать, что большая часть населения искренне поддержала аннексию. Да, две трети жителей Крыма являются этническими россиянами, однако, все не так просто. Например, еще до аннексии большинство СМИ в Крыму были русскоязычными, было больше русскоязычных школ, чем самих этнических россиян. Культурно-цивилизационная русификация будет все более интенсивной. Скоро будут закончены проекты в сфере инфраструктуры, я имею в виду мост через Керченский пролив. Это поспособствует интеграции Крыма с Российской Федерацией».

В студии Польского радио были историк и аналитик из Центра восточных исследований Войцех Гурецкий, историк, политолог и замдиректора Центра Польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский и политолог, член совета Всемирного конгресса крымских татар Недим Усеинов.