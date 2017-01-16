Скайп-конференция с участием Л.Кучмы и М.Сайдика по освобождению заложников состоится 18 января

Состоится скайп-конференция представителей Трехсторонней контактной группы с участием Леонида Кучмы и Мартина Сайдик относительно разблокирования процесса освобождения заложников. Об этом написала по итогам встречи ТКГ в Минске первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"По инициативе украинской стороны 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей ТКГ Л.Кучмы и М.Сайдика. Освобождение заложников должно быть разблокировано - таково наше требование", - отметила И.Геращенко.

Она также отметила, что украинская сторона настаивает на немедленном разблокировании освобождения заложников.

"Мы отметили те реалистичные компромиссы, предложенных еще несколько месяцев назад, чтобы разблокировать процесс освобождения", - подчеркнула первый заместитель председателя ВР.

Напомним, боевики из группировки "ДНР" до сих пор не отпустили подростков, которых в сентябре прошлого года задержали в Донецке, обвинив в "диверсиях".

Как сообщал УНН, 12 сентября прошлого года боевики "ДНР" заявили, что разоблачили сеть "диверсантов", в которую входили исключительно подростки, якобы "завербованные Службой безопасности Украины". Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете боевики выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном.

В СБУ назвали это очередным информационным "вбросом" сепаратистов. Власти Украины призвали Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вмешаться в ситуацию.

22 декабря Ирина Геращенко сообщила, что на заседании гуманитарной подгруппы была достигнута договоренность с представителями сепаратистов об освобождении подростков. "С осторожным оптимизмом констатирую, что у нас есть обещание, что подростки, задержанные за "диверсионную деятельность", новогодние праздники встретят в кругу семьи", - сообщила тогда уполномоченное президента.