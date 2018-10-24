Скандал в комиссии: Слободян пояснил, почему россиян-нарушителей не завернули на границе

На собеседовании ни один из членов российской делегации, прибывших на заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства, не сообщил о посещениях оккупированного Крыма.

Поэтому у пограничников не было аргументов не допустить их в Украину. Об этом сказал в комментарии Укринформа помощник председателя ГПСУ, пресс- секретарь Олег Слободян.

"В базе данных не обо всех гражданах РФ есть информация о посещении ими оккупированного Крыма. В данном случае, когда эти лица пересекали границу, то у нас не было убедительных доказательств, что они посещали оккупированный полуостров. Мы проводили с ними так называемый контроль второй линии, на которой было собеседование с ними, в частности о посещении ими оккупированного полуострова. На собеседовании они, все как один, сообщали, что в Крым не ездили, и вообще там никогда не были", - сказал Слободян.

Он уточнил, что собеседование было проведено со всеми представителями РФ, которые приехали на заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства на Азовском море.

Как сообщалось, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства на Азовском море, которая со вчерашнего дня проходила под Киевом, и вызвал работников правоохранительных органов для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации.

Украинским правоохранителям, которые прибыли по его вызову, он объяснил, что российскую делегацию возглавляет чиновник Игорь Рулёв, который в прошлом году посещал Крым. "С точки зрения украинского законодательства он совершил правонарушение, и на нашей территории он является преступником. И я вас официально информирую, что в этой гостинице есть по крайней мере один правонарушитель. Наши доказательства взяты с официальных сайтов Азовско- Черноморского управления по вопросам рыболовства", - заявил Чубаров.

По его информации, еще три представителя российской делегации нарушали украинские законы, но доказательств против них пока нет.

После этого в заседании был объявлен перерыв.

Накануне, во вторник, в гостинице ONOVO Dendra Hotel на Бориспольском шоссе открылась 30-я сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.