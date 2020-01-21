Скандальный судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

Главой Окружного административного суда Киева снова стал судья Вовк, который является фигурантом уголовного производства о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей, вынесение заведомо неправосудных решений и вмешательства в деятельность судебных органов.

Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение было принято на собрании судей ОАСК путем тайного голосования.

Так, 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Вовка.

Напомним, 26 июля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с управлением спецрасследований Генпрокуратуры пришли с обысками в Окружной административный суд Киева. Прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

ГПУ допросила главу ОАСК Павла Вовка и завела на него дело о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей. Также дела завели на всех судей Окружного админсуда Киева, которых вызывали на допросы в ГПУ.

20 августа судья Вовк заявил, что сложил полномочия главы ОАСК. Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, который рассматривал ходатайство Генеральной прокуратуры о его отстранении.

И по словам судьи, он находился в отпуске.

В результате Высший совет правосудия отклонила ходатайство ГПУ и оставила Вовка в должности судьи ОАСК.

Громадське телебачення

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