Скандальный закон о судьях: какую схему "протолкнули" депутаты

В Украине на всех уровнях власти происходит манипуляция относительно Конкурсной комиссии, которая выбирает судей в Конституционнaый суд.

aуя подписание президентом Украины обновленного закона "О Конституционном суде", - сообщает Politeka.

Нардеп уверен, что Закон о КС неправильный, потому сам он за него не голосовал. Он рассказал, что "даже наши американские партнеры не выдержали и сделали заявление, что многие кандидаты на должности судей КС не соответствуют моральным принципам, не говоря уже о профессиональных".

Более того, Сергей Тарута напомнил, как выбирали судей в Конституционный суд Украины и что через Комиссию идет манипуляция. То, что казалось бы плюсом (каждый украинец по обновленному Закону сможет подать в КС заявление - ред.), выглядит не так уж "прозрачно". "А рассмотрите ли вы (судьи) эти миллион заявлений, которые граждане Украины сейчас захотят одновременно подать?" - задается вопросом основатель партии "ОСНОВА".

Также народный депутат отметил, что если смотреть правде в глаза, то работа украинского Конституционного Суда очень сильно отличается от работы европейских судебных инстанций.

Тарута рассказал, что все президенты Украины пытались сделать Конституционный суд "ручным". Но если раньше за этими решениями стояли большие деньги, то сейчас они не требуются, стоит просто применить админресурс.

"Без создания независимого суда никогда не будет доверия ко всем институтам власти и никогда не будет справедливости, безопасности и благоприятного инвестиционного климата", - подытожил Сергей Тарута.

Как сообщал ранее портал Стена, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло у политической партии "Свобода" нарушений финансирования на более чем 2,3 млн гривен.

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