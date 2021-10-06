СХЕМИ опублікували відновлене відео нападу на своїх журналістів в УкрЕксімБанку (Відео)

Головний редактор програми розслідувань Схеми Наталія Седлецька в своєму Facebook опублікувала відновлене відео нападу на знімальну групу програми під час інтерв'ю з головою УкрЕксімБанку Євгеном Мецгером.

"Ми звернулась до технічних спеціалістів з проханням спробувати відновити відео, видалене вчора працівниками УкрЕксімБанку під час нападу на знімальну групу Схем у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера... Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю наскільки шоковані цим будуть в Укрексімбанку. Адже вони були переконані, що докази знищені", - написала Седлецька.

На відновленому відео є весь запис інциденту включаючи інтерв'ю, запитання журналіста та все, що відбувалося надалі.

Зокрема, на відео зафіксовано як Мецгер дає вказівку забрати у журналістів техніку, "забрати касети" і "вичистити все це гівно".

Також Мецгер, побачивши, що оператор Схем Олександр Мазур продовжує зйомку, сказав: "Володя, вируби його, будь ласка, чому він тут ходить?".

Також у відео показано момент нападу на Мазура. Як зазначає Седлецька, його скрутив та повалив директор департаменту банківської безпеки УкрЕксімБанку Ігор Тельбізов. Він також силою вирвав у оператора з руки картку з другої камери.

Запис з іншої камери засвідчує, що один із працівників заходить в ліфт і несе техніку Радіо Свобода на інший поверх.

Далі відбувся такий діалог:

- Задача - треба все витерти.

- Витерти?

- Так, в нуль.

На цьому моменті запис припиняється.

У програмі Схеми повідомили, що 4 жовтня на журналістів було скоєно напад під час зйомки інтерв'ю з головою правління банку Євгеном Мецгером, оскільки йому "не сподобалося одне з питань". Журналісти відзначили, що на них напали охоронці, які забрали карти пам'яті, видаливши записане відео. Охорона відібрала техніку і пішла на годину, залишивши журналістів у компанії Мецгера, директора департаменту інформаційної політики Володимира Пікалова та ще одного співробітника банку. Журналіст Кирило Овсяний записав на диктофон те, що відбувається, а після інциденту викликав поліцію, заявивши про перешкоджання журналістській діяльності. Поліція почала кримінальну справу.

В Укрексімбанку заявили, що журналіст Кирило Овсяний ставив запитання, яких не було в переданому пресслужбі переліку, а також, що в його діях "були ознаки протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею)".

5 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що неприємно здивований нападом на журналістів програми Схеми під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

http://svoboda.fm