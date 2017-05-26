"Схемы Клименко": Семь налоговиков арестованы, 350 млн залога - Аваков

Глава МВД Аваков заявил, что будет подавать апелляции по выпущенным.

Меры пресечения выбраны практически всем задержанным в ходе обысков 24 мая, назначив около 350 млн залога и арестовав семь человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины 26, рассказывает ГОРДОН.

"Хочу сообщить, что сейчас уже рассмотрены практически все меры пресечения задержанным бывшим должностным лицам фискальной службы. И мы сейчас имеем не так уж и мало. Мы имеем около 350 млн залога и семь человек сейчас арестованы", - отметил он.

Аваков добавил, что Министерство внутренних дел и прокуратура будут подавать апелляции в связи с тем, что некоторых задержанны Печерский суд отпустил под личное обязательство или под незначительные залоги.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отпустил экс-главу налоговой службы Луганщины под залог.