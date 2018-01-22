"Схемы" вовлекли в политическую борьбу с Порошенко - мнение

По поводу нашумевшего журналистского расследования.

Программа "Схемы" вовлечена в политическую борьбу с Президентом Порошенко и его ближайшим окружением, о чем свидетельствует целый ряд далеких от объективности ранних сюжетов и последнее так называемое "расследование мальдивского отдыха Порошенко".

Да. Я двумя руками "За" то, чтобы журналисты(!) отслеживали использование бюджетных средств чиновниками.

Но когда мы говорим о целом "расследовании" расходов собственных, задекларированных средств Петра Алексеевича, с которых государству были оплачены налоги - мы говорим о банальном вмешательстве в личную жизнь, о манипуляциях и пропаганде с целью политической дискредитации.

Тем более, "Схемы" явно подали значительно завышенную сумму расходов на рождественский отдых ПП и его семьи, что определенно говорит о манипулятивности "расследования".

Президент Порошенко повел себя достаточно прозрачно и достойно, открыто объяснив в пресс-релизе о месте и форме отдыха. Ему оправдываться не за что, ибо в недавнем прошлом он владел одним из самых успешных корпораций в Европе, а заведомо анонсировать несколько дней отдыха было бы глупо из соображений безопасности. Думаю, только полные идиоты не понимают такой элементарной вещи.

Для журналистов, которых нанимают олигархи для прогнозированной мести Президенту стоит помнить о других политиках, которые не только никогда не объясняли где и за что они отдыхали, но в отличие от Порошенко, еще и не имеют для этого задекларированных средств.

Так, например, в 2011 году Юлия Тимошенко за две недели потратила около 100 000 евро на отдых в Испании. При этом по декларации она даже не имеет собственного жилья в Киеве, а по факту живет в элитном особняке.

"Мальдивский" трабл - это такой себе привет от Коломойского? Крюкова и "страна.юа" ведь в теме, значит этот "привет" возможно передали оба беглых олигарха, Коломойский и Онищенко.

Кто-то в этом сомневается?

Павел Нусс

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