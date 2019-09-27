"Схемы":Богдан с Азаровым летал в РФ перед Евромайданом (расследование журналистов, видео)

Уполномоченный Кабинета Министров по вопросам коррупции Андрей Богдан входил в состав украинской делегации во главе с премьером Николаем Азаровым, которая летала на переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года. Уже на следующий день после возвращения делегации из РФ украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, говорится в выпуске программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") за 26 сентября. Богдан, который сейчас занимает должность главы Офиса президента, не комментировал свою позицию относительно евроинтеграции, отмечается в программе.

Также известно, что в разгар Евромайдана, 23 декабря 2013 года, Азаров наградил Богдана почетной грамотой Кабмина с формулировкой "за проведение превентивных антикоррупционных мероприятий, создание условий нетерпимости и формирования негативного отношения к коррупции".

29 ноября 2013 года президент Украины Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе. Это стало одним из катализаторов протестов на Майдане, которые переросли в народное восстание.

Богдан являлся правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента.

24 мая соучредитель Общественного люстрационного комитета Татьяна Козаченко обжаловала назначение в Верховном Суде, считая, что Богдан подпадал под действие закона о люстрации. Первая и апелляционная инстанции отклонили жалобу.

25 июня Богдан был назначен главой Офиса президента в рамках реорганизации АП.

Видео: Радіо Свобода / YouTube