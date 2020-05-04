Склад делегацій на перемовинах у Мінську буде змінено - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до процесу перемовин у Мінську залучать членів Кабміну та депутатів, а заступником керівника переговорної групи Леоніда Кучми призначать віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова.

Про це він розповів на онлайн-конференції "Пандемія, реформи, війна та мир: погляд з українського Білого дому", організованої американським Atlantic Council.

За словами Єрмака, такого рішення дійшли, щоб надати Мінському процесу нового імпульсу та домогтися виконання раніше досягнутих угод.

"Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представлення делегації в Мінську Тристоронньої контактної групи. Тепер поруч із керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віцепрем'єр- міністр пан Резніков. Також ми додаємо в представництво в кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нище, ніж заступник міністра", - повідомив Єрмак.

Крім того, за словами Єрмака, у роботі української делегації братимуть участь й члени парламенту, зокрема, керівники профільних комітетів.

Також Єрмак розповів, що запропонував представникам інших трьох країн, які є учасниками Нормандського формату, приєднатися і особисто приїхати до Мінська, щоб побачити, що там відбувається, і чому не виконуються домовленості.

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