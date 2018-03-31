Сколько официально заработали первые лица Украины в 2017 году

Украинские чиновники заканчивают подавать электронные декларации о доходах за прошлый год.

"Страна" проверила, как поменялось благосостояние первых лиц государства - президента, премьера, спикера Верховной Рады, генпрокурора и секретаря СНБО.

Оказалось, что все руководители страны серьезно улучшили свое материальное положение.

Доходы. Доходы Петра Порошенко в прошлом году выросли на четыре миллиона гривень. Он задекларировал 16,3 миллиона, тогда как в 2016 году у него было чуть более 12-ти.

Зарплата гаранта незначительно упала - с 366 до 336 тысяч. А вот проценты по депозитам дали ему основной рост доходности. Именно они увеличились до 16-ти с лишним миллионов.

При этом сумма средств на банковских счетах Порошенко уменьшилась за год на $430 тыс. Сейчас у него в банке хранится более 25 миллионов долларов. И чуть более восьми миллионов гривень.

Наличными президент хранит 21 тысячу долларов (в позапрошлом году было втрое больше) и 60 тысяч гривен (тоже уменьшилось).

Перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества не изменился по сравнению с 2016 годом. Все те же компании, включая Липецкую фабрику "Рошен".

Недвижимость и авто. Если верить декларации, из авто у семьи Порошенко есть только микроавтобус Mercedes Vito и "Ягуар" 2008 года выпуска, записанный на Марину Порошенко.

Порошенко также владеет домом и шестью земельными участками в Козине Киевской области (а также одним - в Бориспольском районе). У президента и его семьи четыре квартиры, несколько жилых домов и дачных домиков.

Ценные вещи. У Порошенко есть несколько коллекций картин. 65 полотен русских и украинских мастеров 19-20 века, 15 картин "старых мастеров" (так указано в декларации, что под этим подразумевалось - загадка), 4 картины сюрреалистов и импрессионистов.

Есть у президента и несколько скульптур 19-20 веков.

Президент также задекларировал несколько пар наручных часов. На себя и жену - часы премиальной марки Hublot, на себя - два Breguet, один Patek Phillip.

В декларации множество украшений от ведущих мировых брендов, соболиные и норковые шубы. Задекларирована даже мебель, телевизоры и стиральные машины.

Мальдивы. Ранее пресс-служба Порошенко заявила, что он задекларировал расходы на отдых на Мальдивах. Правда, точной суммы в АП не указали. В опубликованной же декларации есть пункт "Туристические услуги". Суммарные затраты по нему составляют 2 миллиона 735 тысяч гривен.

На первый взгляд, это в несколько раз меньше той суммы, которой оперировали журналисты - 500 тысяч долларов (около 13 миллионов грн). Впрочем, в декларации есть другие затраты, которые можно теоретически списать на мальдивский вояж.

Это, например, "услуги проживания", на которые президент потратил пять с лишним миллионов гривень. И "транспортные услуги" на семь с половиной миллионов. По идее, именно здесь мог быть прописан чартер на Мальдивы и обратно, а также проживание на острове-отеле.

Предполагать, что именно в этих расходах спрятаны "концы" мальдивского отдыха, заставляет отсутствие официальной информации - сколько же на самом деле потратил президент на роскошный отдых.

Эту цифру так и не озвучила Администрация президента, несмотря на многочисленные просьбы журналистов. И тот факт, что в декларации "мальдивский" вопрос прописан туманно, заставляет думать, что цифры, добытые ранее журналистами, близки к реальным.

Другие затраты. За 2017-й год президент также неплохо потратился на коммунальные услуги - 700 с лишним тысяч гривень.

На услуги образования Порошенко потратил 3 миллиона 800 тысяч грн. Напомним, дочери и сын президента учились в престижном британском колледже "Конкорд", который готовит детей к поступлению в британские вузы.

Обучение в "Конкорде" обходится в 1,3 миллиона гривень в год - если суммировать по количеству детей президента (две дочери и младший сын), то выходит именно столько, сколько указано в декларации.

Доходы. Доходы Гройсмана, как и у Порошенко, выросли, говорится в декларации премьера. В 2017 году он заработал более 17 миллионов грн., тогда как в позапрошлом не дотянул и до 16-ти.

Зарплаты он получил 435 647 грн, дохода от сдачи в аренду недвижимости – 5 150 000 грн. Кроме того, премьер продал земельный участок почти за 9 миллионов грн и получил более двух миллионов процентов по депозитам.

На счетах у Гройсманов - 34 миллиона гривень, 485 000 евро и более миллиона долларов. А наличными 214 000 грн.

Интересно, что при таких активах в ушедшем году жена Гройсмана Елена получила 10 тысяч гривень помощи при рождении ребенка от Винницкого горсовета.

Недвижимость и авто. В активе премьера - три земельных участка в Винницкой области (село Бохоники), и два дома там же. Также у Гройсмана небольшие квартиры в Киеве и Виннице. И несколько магазинов - тоже в Виннице.

На супругу премьера оформлен купленный в 2017 году Mercedes GLE 350D стоимостью 2 миллиона 108 тысяч гривень.

Коллекция часов. Из ценных вещей у Гройсмана больше всего впечатляет коллекция часов. У него в нескольких экземплярах представлены бренды Ulysse Nardin, Audemars Piguet, Rolex, Parmigiani, Girard-Perregaux, Breguet, Boucheron.

В ушедшем году Парубий сделал себе приятное - купил квартиру. И показал 733 тысячи доходов - против "жалких" полумиллиона в позапрошлом году.

За 2017 год спикер парламента получил 289 тысяч гривень зарплаты. Его жена заработала почти 48 тысяч во Львовском национальном университете имени Франко.

При этом подарков Парубий получил на суммы, которые выше, чем зарплата его и жены вместе взятая. Родстенники преподнесли спикеру дары общей стоимостью 444 тысячи гривень, говорится в декларации.

В декабре 2017 года спикер парламента стал собственником квартиры площадью 92,1 кв.м во Львове - стоимость которой более 700 тысяч. Кроме нее у Парубия и жены есть еще две квартиры в этом же городе. А еще небольшой жилой дом (32 кв.м) и земельный участок в Урыче Сколивского района Львовской области.

Если верить декларации, в Киеве Парубий живет в гостинице.

У супругов, как в предыдущих декларациях, есть два автомобиля. Сам Парубий владеет кроссовером Suzuki SX4, а его жена - Peugeot 508, который втрое дороже.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в 2017 году получил более 731 тысяч зарплаты (около 60 000 в месяц в среднем), а также почти два миллиона процентов по вкладу. Оба показателя в сравнение с 2016 годом заметно выросли (было 513 тысяч и 1,7 миллионов соответственно).

Его жена Анна, которая работает в университете имени Драгоманова заработал 142 тысячи, еще она получила более 65 000 по страховке. В декларации указано, что все эти доходы являются совместной собственностью Турчинова и его супруги.

На счетах в "Ощадбанке" у секретаря СНБО почти 50 000 грн, около миллиона долларов и десяти тысяч евро. Немало хранит секретарь и наличными - 700 тысяч долларов.

Турчинов и его жена совместно владеют квартирой в Киеве (площадь почти 382 кв.м) и автомобилем Toyota Highlander 2013 года выпуска.

В собственности Турчинова указано несколько старинных Библий (в том числе на английском языке) и Евангелий, "Трефологион" и "Апостол", а также несколько картин.

Он задекларировал авторское право на несколько монографий, литературных произведений и художественный фильм "Иллюзия страха".

Доходы. Генпрокурор за прошлый год получил 1 млн 300 тыс. грн зарплаты. Для сравнения: за девять месяцев работы в генеральной прокуратуре в 2016 году он заработал "всего" 362 204 грн, получая по 40 тысяч гривен в месяц. В минувшем году он зарабатывал уже в среднем по 108 тысяч в месяц, если верить декларации.

Супруга генпрокурора, народный депутат Ирина Луценко показала 240 тысяч зарплаты, 250 тысяч - на ведение депутатской деятельности, более 40 тысяч компенсации за проезд и командировочных.

Кроме зарплаты, семья Луценко задекларировала подарков на общую сумму 289 тысяч гривень - причем все от своего же сына Александра. Еще супруга Луценко хорошо заработала, сдавая жилье в аренду - 1 млн 119 тыс грн. Также она продала имущества на 1 893 500 грн.

Денежные активы. Юрий Луценко хранит на свое имя в банке 1 млн 331 гривню, почти 3000 евро и 11 400 долларов. У генпрокурора также 10 000 грн налички.

Его жена держит в банке 2 миллиона 200 тысяч в гривне, 1250 евро и 2000 долларов. Наличкой - 260 000 долларов, 60 000 евро и 50 000 гривень.

Жилье и транспорт. На Луценко и его семью оформлена такая недвижимость: квартира в Киеве на 181 квадратный метр, дома в Дубно и под Киевом, а также земельные участки в Киевской и Ровенской областях.

В минувшем году жена генпрокурора приобрела новый Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска - за два с половиной миллиона гривен. Сам Луценко ездит на служебном Toyota Camry.

Другие расходы. 548 тысяч гривень семья Луценко отдала на благотворительность. Речь о постройке памятника в городе Дубно Ровенской области и об изготовлении протезов бедра и голени.

На покупку авиабилетов и другого "движимого имущества" у Луценко ушло 100 000 гривень.