Сколько российского оружия есть в Украине: шокирующие цифры

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в Украине находится более 100 танков, 800 БТР, 1000 артиллерийских систем, 200 систем залпового огня. Все это оружие, а еще более 4 тысяч солдат регулярных российских войск сейчас находятся на территории оккупированного Крыма и на Донбассе.

В Украине находится шокирующее количество российского оружия. Об этом во время слушаний в Конгрессе США заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Министр призвал американских парламентариев продолжить давление на Кремль и предоставить Украине оборонительное оружие.

Единственным возможным путем взаимодействия с Россией является взаимодействие с позиции силы и международной солидарности. Никаких соглашений с Россией не должно быть заключено, пока она не выполнит свои обязательства. Я прошу этот подкомитет о решительной поддержке в нескольких направлениях. Оборонительное оружие, которое предоставит США, а также дальнейшая военная и техническая поддержка, пошлют правильный сигнал Кремлю, - отметил Павел Климкин.