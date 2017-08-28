Скоро заработает обновленный Верховный суд Украины: старые кадры будут составлять более половины.

В новом Верховном суде Украины, несмотря на заявления Администрации президента Украины о его обновлении на 95%, старые кадры будут составлять более половины.

Об этом заявил директор Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида в комментарии "Апострофу".

"Почти 50 судей, рекомендованных новому Верховному суду, - это судьи действующего Верховного суда Украины и действующих судов. Фактически суд обновляется только наполовину, и лишь незначительной частью в этом новом суде будут адвокаты и ученые, поэтому есть много сомнений относительно того, что этот Верховный суд будет работать как совершенно новый, по новым стандартам", - заявил эксперт.

По его словам, каждый четвертый кандидат получил негативный вывод от Общественного совета добросовестности, но Высшая квалификационная комиссия проигнорировала эти выводы, поэтому есть сомнения, что отбор достаточно объективным.

"И очевидно, что был какой-то политический заказ, чтобы кого-то протянуть в судьи", - подчеркнул Кубийда.

По его словам, Верховный суд из-за процедурных вопросов полноценно начнет работать только в начале следующего года.

"Осенью будут назначены судьи этого суда, и если будет политический заказ, чтобы этот суд заработал как можно быстрее, то я думаю, что они могут гипотетически принять решение работать с 1 ноября. Но фактически пока они не наладят этот процесс, они будут складировать дела, но не рассматривать их", - добавил эксперт.