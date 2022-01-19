СКУ привітав нову президентку Європарламенту з обранням на посаду

Світовий конґрес українців (СКУ) привітнішав Роберту Метсолу з обранням на посаду президентки Європейського парламенту

Європарламент обрав представницю Мальти Роберту Метсолу новою президенткою 18 січня. Досі вона тимчасово керувала інституцією після смерті попереднього президента Давида Сассолі.

У своєму виступі перед голосуванням пані Метсола пообіцяла підтримку Україні та заявила про необхідність посилити дипломатичні зусилля для вирішення глобальних конфліктів.

«Цей парламент є дуже однозначним у своїй позиції – диктатори нас не розділять. І такі сигнали будуть і надалі надсилатися», – заявила вона.

Нагадаємо, через нарощування Росією своїх військ біля кордонів України євродепутати з комітету з закордонних справ і з підкомітету з безпеки й оборони Європейського парламенту хочуть відвідати Україну з місією зі збирання фактів.