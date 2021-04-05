СКУ зробив заяву щодо стягування військ РФ до кордонів з Україною

Світовий конґрес українців (СКУ) висловив глибоку стурбованість через стягування Росією своїх військ до кордонів з Україною і порушенням перемир'я на Донбасі та закликав міжнародну спільноту підтримати Україну.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СКУ.

"Останніми тижнями Російська Федерація здійснювала накопичення безпрецедентної кількості військ уздовж кордонів України, особливо на території окупованого Кримського півострову, а також у Ростовській, Брянській та Воронізькій областях РФ. Ця активність збіглася у часі з порушенням режиму припинення вогню контрольованими Росією силами уздовж Лінії розмежування на охопленій війною території Донбасу і призвела до загибелі та поранень кількох українських військовослужбовців", - ідеться в заяві.

Також у СКУ наголосили, що не меншу стурбованість викликає низка останніх провокативних заяв стосовно України у виконанні Президента РФ Володимира Путіна, інших російських високопосадовців і медіа. Усі ці події сигналізують про те, що Москва може розпочати новий військовий наступ на Україну.

"Нинішня ескалація конфлікту на сході та півдні України, найбільша за всі останні роки, становить загрозу не лише стабільності України, але й стабільності усього Чорноморського регіону та європейського простору. СКУ засуджує російські провокації, що ведуть до загострення військової обстановки, а також брутальні погрози з боку Міністра зовнішніх справ РФ Сергія Лаврова, який заявив, що у разі ескалації Україні загрожує знищення", - ідеться в заяві.

Водночас у СКУ привітали рішучі заяви світових лідерів, зокрема, Президента США Джозефа Байдена та Міністрів закордонних справ Канади та Сполученого Королівства, які засудили останні дії Росії.

"Ці слова є значною підтримкою для українського народу, який має справу із дедалі більш войовничими та агресивнішими діями російського керівництва. Ми закликаємо усіх європейських лідерів, а також усю світову спільноту, разом з Україною твердо встати супроти зростаючої російської військової агресії", - наголосив Президент СКУ Павло Ґрод.

У зв'язку з наявною ситуацією СКУ закликав усі українські громади та друзів України у світі пильно відстежувати нинішню ситуацію та закликати уряди своїх країн підтримати Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Незалежна група російських розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила про перекидання до українських кордонів російської 74- ї гвардійської мотострілецької бригади, яка базується в місті Юрга Кемеровської області.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що РФ стягнула до українського кордону 28 батальйонних тактичних груп.