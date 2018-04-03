Следком РФ открыл дело против Авакова

В СК заявили, что глава МВД Украины "препятствовал голосованию" на выборах Путина Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова "по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России". Об этом во вторник, 3 апреля, сообщается на сайте Следкома. "По данным следствия, Аваков давал

В СК заявили, что глава МВД Украины "препятствовал голосованию" на выборах Путина

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова "по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России".

Об этом во вторник, 3 апреля, сообщается на сайте Следкома.

"По данным следствия, Аваков давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента", - говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в результате "были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации".

Напомним, ранее глава МВД Украины заявил, что проведение незаконных выборов президента РФ на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.