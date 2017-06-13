Следком РФ открыл дело против депутата ВР Парасюка

Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело в отношении внефракционного нардепа Верховной Рады Украины Владимира Парасюка за нападение на Генеральное консульство России во Львове в 2016 году и надругательство над флагом РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Следкома РФ.

Сообщается, что продолжается расследование дела по факту нападения в 2016 году на Генеральное консульство Российской Федерации во Львове и надругательства над флагом России.

"Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк", - сообщили в Следкоме.

Кроме того, российское следствие установило, что Парасюк якобы 9 марта 2016 года также склонял протестующих к нападению на российское диппредставительство.

"В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой)", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта 2016 года активисты забросали яйцами генконсульства РФ в Одессе и во Львове в ходе митингов в поддержку Надежды Савченко, которая на тот момент находилась в тюрьме на территории России. Во Львове, ко всему прочему, бросили дымовую шашку на территорию консульства, а позже народный депутат Владимир Парасюк сорвал государственный флаг РФ с флагштока, после чего протестующие разорвали полотнище на куски и сожгли.