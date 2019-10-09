Следователи ГБР не причастны к "сливу" данных по расследованию дел Порошенко - Труба

Работники Государственного бюро расследований не причастны к разглашению информации о расследовании в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом заявил на пресс-конференции директор Государственного бюро расследований Роман Труба, отвечая на вопрос о том, почему первым информацию в этой связи распространяет экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов.

"Относительно предположений, которые есть в связи с утечкой информации. Мною была назначена проверка. При проведении этой проверки были привлечены представители управления внутреннего контроля. Были опрошены с помощью полиграфа 14 следователей - это все следователи, осуществляющие досудебные расследования по уголовным производствам, где фигурирует бывший президент. После разговора со следователями я убежден, что ни один следователь ГБР, в том числе и директор, не причастен к распространению какой-либо информации", - подчеркнул Труба. Читайте также: ГБР открыло два дела в отношении Порошенко, одно из них - по обращению Саакашвили

Как сообщал Укринформ, экс-президент Петр Порошенко в июле заявил, что не исключает возможной утечки информации из материалов ГБР на адрес экс- заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова и за пределы Украины - в Россию.

ГБР расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. В большинстве из них заявителем выступает Портнов.