Следователи серьезно продвинулись в деле об убийстве Вороненкова - ГПУ

В деле по установлению соучастников убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова есть серьезные наработки. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Заслушал отчет следователя. Достаточно серьезно продвинулись по установлению соучастников, но больше ничего не могу сообщить", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Вороненков был одним из главных свидетелей по делу российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича в введении в Украину российских войск.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами.