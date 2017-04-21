Следствие рассматривает пять версий в деле об убийстве Шеремета

Правоохранители, которые занимаются расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в качестве мотива преступления называют профессиональную деятельность, дестабилизацию в стране и ошибку злоумышленников.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве Фото: Павел Шеремет / Facebook

Следствие рассматривает пять версий в отношении возможных мотивов совершения убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Так, журналиста могли убить из-за профессиональной деятельности в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Убийцы могли готовить убийство владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы, однако ошиблись.

Шеремета могли убить из-за его критических публикаций в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести".

В качестве версии убийства также рассматривается дестабилизация ситуации в государстве с целью формирования ложного отрицательного восприятия общественно-политической ситуации в Украине, а также конфликты в личной жизни Шеремета в связи с его семейным, коммерческим и финансовым положением.

Издание пишет, что спикер полиции не ответил на вопрос о том, какие мотивы и версии убийства являются приоритетными, сославшись на тайну следствия.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что убийца Шеремета был не один, взрывчатку, предположительно, заложили несколько человек.

8 февраля 2017 года Вакуленко заявил, что основной версией, которую рассматривает следствие, является профессиональная журналистская деятельность Шеремета в Украине и за границей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что следствие не исключает версию политического убийства Шеремета, заказ на которое мог поступить из России.