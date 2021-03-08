Следующая пресс-конференция Президента Зеленского может состояться в мае - Мендель

Следующая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского может состояться в мае, ко второй годовщине его избрания.

Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сказала в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Времени (проведения пресс-конференции - ред.) точного нет, даты точной нет. ... Он (Президент - ред.) открыт, он готов отвечать на все вопросы и дальше. ...Я думаю, что ко второй годовщине, это 20 мая, но не могу сейчас точно об этом заявить", - сказала Мендель.

Она не считает, что Президенту стоит часто проводить пресс-конференции.

"Президент не должен проводить пресс-конференции на постоянном основании, базисе. Но, тем не менее, у нас было очень много коммуникации. Во время выборов мы обьездили почти каждый город, и в каждом у нас обязательно был пресс-брифинг. И вопросов было очень много. То есть, допустим, в одном месте - пять каналов с журналистами, в другом - 72 человека... Сейчас, когда мы ездим, даже несмотря на коронавирус, на ограничения, стараемся пригласить журналистов - настолько, насколько это возможно в этих ограничениях", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, для коммуникации используются разные форматы, такие как политические ток-шоу, блоги, онлайн-интервью, общение с иностранными медиа. Сейчас в Офисе Президента около 100 запросов на интервью от различных СМИ, в том числе и иностранных, отметила Мендель.