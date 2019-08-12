Следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа - Труба

Сегодняшний допрос пятого президента Украины Петра Порошенко длился два часа, и касался уголовного производства о возможном уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой", сообщил руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба.

Труба сообщил, что все сотрудники ГБР ежегодно проходят полиграф Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram написал, что следующий допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко может пройти с использованием полиграфа.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - сообщил Труба.

Он рассказал, что сегодняшний допрос Порошенко длился два часа, и касался уголовного производства о возможном уклонения от уплаты налогов при купле- продаже телеканала "Прямой".

7 августа и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Белоусенко сообщил, что Порошенко вызвали на допрос на 9.30 12 августа. Он подчеркнул, что пятого президента вызвали в качестве свидетеля. Сообщение о подозрении в данном уголовном производстве в настоящее время никому не вручалось, отметил он.

1 июля бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что сотрудники ГБР проводят на канале обыски. На канале и в ГБР отрицали это, позже в бюро подтвердили проведение следственных мероприятий в рамках уголовного производства о купле-продаже "Прямого".

Директор ГБР Роман Труба говорил, что ведомство расследует 11 производств, в которых фигурирует экс-президент.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что Порошенко является свидетелем во "всех делах", подозрений ему не вручали.

В конце июля Порошенко также приходил в ГБР. Изданию "theБабель" сообщили в бюро, что на 25 июля политика вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу об отмывании средств при продаже завода "Кузница на Рыбальском".