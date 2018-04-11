Следующий саммит Украина - ЕС пройдет в Брюсселе в июле

Следующий саммит Украина-ЕС может состоятся в середине июля в Брюсселе. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

"Вполне вероятно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе в середине июля", - написал журналист.

Предыдущий девятнадцатый саммит Украина-ЕС состоялся в середине июля прошлого года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.

Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации о признании Евросоюзом европейских стремлений Украины.

ЕС оказался категорически против. Нидерланды потребовали добавить в текст новые ограничения европейской мечты Украины. Гаагу поддержали еще несколько государств, и в конечном итоге переговоры просто прервали.

Как сообщала "Страна", парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, который блокировал ассоциацию Украина-ЕС.