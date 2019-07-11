Слободян: Україні треба зміцнювати кордони з Білоруссю

Україні треба зміцнювати кордони з Білоруссю: сюди входить і демаркація, і інженерне облаштування цього напрямку.

Про це заявив кандидат від партії «Сила і Честь», екс-речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян в інтерв’ю білоруському виданню «Хартыя’97».

«Наскільки мені відомо, внутрішньополітична кон’юнктура в самій Білорусі зараз нестабільна. У вашій країні теж відбуваються різновекторні процеси, в тому числі по відношенню до України. Як прикордонник можу сказати однозначно: нам треба приділити увагу зміцненню кордонів з Білоруссю. Сюди входить і демаркація, і інженерне облаштування цього напрямку, оскільки на ньому виникло дуже багато питань, і надійно укріплений кордон з Білоруссю дозволить нам відчувати себе набагато спокійніше», — сказав Слободян.

Він нагадав, що Білорусь щільно пов’язана з Російською Федерацією в рамках «союзного договору». «І в першу чергу це співробітництво стосується військової складової, яка дуже яскраво виражена. І з точки зору загрози для України, звичайно ж, потрібно звертати пильну увагу на співпрацю Білорусі і РФ у військовій сфері», — зазначив кандидат від партії «Сила і Честь».

Олег Слободян також нагадав про військові навчання «Захід — 2017», які проходили на території Білорусі і до яких була прикута увага не лише України, а й країн НАТО.

«Всі прийшли до одного і того ж висновку: Російська Федерація на тих навчаннях відпрацьовувала стратегію подальшого наступу на західному напрямку. Тому для України недооцінювати «північний плацдарм» і можливі варіанти розвитку військових дій з урахуванням Білорусі було б великою дурістю», — наголосив екс-речник Держприкордонслужби.