Словаччина попросила вибачення в України за жарт прем'єра Матовича

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок попросив вибачення за невдалий жарт прем'єр-міністра Ігоря Матовича на одному з радіоефірів про "обіцянку українського Закарпаття" в обмін на російську вакцину від коронавірусу.

Про це словацький дипломат повідомив пізно ввечері в середу, 3 березня, у фейсбуці.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України. Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини", - написав Корчок.

Раніше Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки Матуша Корбу й висловило протест через "жарт" прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича щодо обіцянки віддати росіянам Закарпаття в обмін на вакцину.

У МЗС України підкреслили, що незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини, чий уряд опинився на межі розвалу через закупівлю російської вакцини, некоректно пожартував про домовленості з Росією.

Журналіст у ефірі відзначив, що Матович вів переговори з Російською Федерацією протягом декількох тижнів, і запитав його, що глава уряду пообіцяв росіянам за вакцину.

"Закарпатську Україну", - відповів словацький прем'єр, викликавши сміх у журналіста.

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і поскаржився, що існує думка, нібито домовленості з росіянами автоматично передбачають зраду Словаччини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю двох мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". До цього серед країн- членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина, яка також купує і вакцину китайського виробництва.