Словакия будет способствовать получению Украиной желаемого статуса в НАТО

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в телефонном разговоре с министром Дмитрием Кулебой заверил, что Словакия будет способствовать получению нашим государством статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Иван Корчок заверил в дальнейшей поддержке Словакией территориальной целостности и суверенитета Украины, европейского и евроатлантического выбора нашего государства. По его словам, Словакия будет способствовать получению Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО", - сообщили в МИД.

Словацкий министр также заверил, что Украина будет в приоритете политики нового словацкого правительства.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины, российской агрессии, что продолжается, динамики процесса мирного урегулирования в формате Нормандской четверки и переговоров в Минске.

Глава МИД Украины пригласил словацкого коллегу посетить Украину, как только визиты станут возможными. Иван Корчок с радостью принял приглашение.

Напомним, на этой неделе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заяивив, что в альянсе пока не готовы принять решение о присоединении Украины к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).



