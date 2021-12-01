"Слуг" змусили надягнути у Раді футболки "За президента!", погодилися не всі

Народні депутати від "Слуги народу" слухатимуть сьогоднішнє послання президента у білих футболках з написом на підтримку Володимира Зеленського

Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

"Слуги народу" сьогодні у Верховній Раді надягнули футболки з написами "Підтримую Президента. Проти олігархів".

Відповідні фото уже з'явилися у мережі, передає Depo.ua.

Водночас є інформація, що не всі "слуги" хочуть надягати таку футболку.

"Передчуваю незручну ситуацію в Раді сьогодні. "Слуг" змусили прийти у футболку "Підтримую Президента. Проти олігархів". І ось, за спостереженнями, зараз у Раді представники коаліції не поспішають натягувати цей шедевр креативу на себе", - написав у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Фото нардепів-слуг у хвалебних футболках перед початком пленарного засідання оприлюднили народні депутати від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, а також журналіст Андрій Дзиндзя на своїх сторінках у Facebook.

Depo

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