"Слуг" змусили надягнути у Раді футболки "За президента!", погодилися не всі

01 декабря 2021, 13:22
 Политика

Народні депутати від "Слуги народу" слухатимуть сьогоднішнє послання президента у білих футболках з написом на підтримку Володимира Зеленського

"Слуг" змусили надягнути у Раді футболки…

Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

"Слуги народу" сьогодні у Верховній Раді надягнули футболки з написами "Підтримую Президента. Проти олігархів".

Відповідні фото уже з'явилися у мережі, передає Depo.ua.

Водночас є інформація, що не всі "слуги" хочуть надягати таку футболку.

"Передчуваю незручну ситуацію в Раді сьогодні. "Слуг" змусили прийти у футболку "Підтримую Президента. Проти олігархів". І ось, за спостереженнями, зараз у Раді представники коаліції не поспішають натягувати цей шедевр креативу на себе", - написав у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк про футболки для "слуг народу" - 1 грудня у Раді

Фото нардепів-слуг у хвалебних футболках перед початком пленарного засідання оприлюднили народні депутати від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, а також журналіст Андрій Дзиндзя на своїх сторінках у Facebook.

 

Depo
https://news.depo.ua

 
 
 