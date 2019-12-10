"Слуга народа" Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявляет, что внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке, принятый в 2019 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, внёс в парламент законопроект о признании Закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так", - говорится в сообщении.

Он отметил, что существующий закон написан для тех, "кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством".

По мнению народного депутата, действующий закон о государственном языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет" и "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского".

Бужанский уверен, что отмена данного закона "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", который будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.