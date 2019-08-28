"Слуга народа" готовит 465 изменений в Конституцию

Президентская партия "Слуга народа" готовит 465 инициатив по изменению Конституции. Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Отвечая на вопрос журналистов об изменениях в основной закон, Стефанчук сказал: "Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу".

"Мы понимаем, что многие из них (инициатив - ред.) не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление", - заявил Стефанчук.

Чтобы внести изменения в Конституцию, Верховная Рада должна поддержать их 300 голосами народных депутатов. "Слуга народа" занимает 254 кресла в парламенте.

Накануне Стефанчук сказал, что в первый день работы Верховной Рады, 29 августа, президент направит на рассмотрение изменения в Конституцию относительно ответственности за кнопкодавство и пропуск без уважительных причин депутатами одной трети пленарных заседаний. В частности, законодателей могут наказывать лишением мандата.

По материалам Украинская правда