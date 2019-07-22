"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство

После обработки 41,70% голосов партия "Слуга народа" украинского президента Владимира Зеленского претендует на 122 мест в Верховной Раде по партийным спискам, а ее кандидаты побеждают не менее чем в 125 мажоритарных округах.

Об этом сообщил телеканал "Громадське" со ссылкой на данные ЦИК.

Таким образом при сохранении распределения долей она может получить больше 226 мандатов, необходимых для большинства в парламенте и самостоятельного формирования кабинета министров без коалиции с другими партиями. Это будет первым подобным случаем за историю страны.

Кандидаты от "Слуги народа", по предварительным результатам, лидируют во всех округах Киева, а также подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

Кандидаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" побеждают в восьми округах на территории Луганской и Донецкой областях. Выдвигавшаяся в донецком поселке Зайцево Надежда Савченко набрала там всего восемь голосов, отмечает "Громадское". Еще по несколько округов взяли кандидаты от остальных партий, самовыдвиженцы побеждают в около 50 из 199 округов.

По партийным спискам в Раду, помимо "Слуги народа" (42,42%), проходят "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,84%), "Европейская солидарность" (8,67%), "Батькивщина" (8,04%) и "Голос" (6,40%). Явка составила 49,84% - самый низкий показатель в истории выборов в украинский парламент. Несмотря на поступавшие жалобы, ЦИК Украины признал их состоявшимися.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit- poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.