"Слуга народа" оплатит адвоката для сопровождения обвиняемых в коррупции депутатов

В том числе и подозреваемых во взяточничестве в коррупционномскандале в финкомитете.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что партия наймет адвоката для представления интересов своих коллег в правоохранительных органах в рамках уголовного производства по факту возможного получения взятки в размере $ 30 тыс. действующими народными депутатами.

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа" и они идут, и полностью сотрудничают со следственными органами", - сказал Арахамия на брифинге в среду.

Он отметил, что почти на сто процентов уверен, что его коллеги по фракции не совершали никаких коррупционных преступлений, однако добавил, что следствие должно быть независимым, а правоохранительные органы сами разберутся с произошедшим.

18 октября члены комитета налоговой политики проголосовали "против" вынесения на рассмотрение Совета доработанного законопроекта, который ликвидирует "схему" с посредниками, которая по данным СМИ связана с близким к олигарху Игорю Коломойскому народным избранником Антоном Яценко.

"Руководство фракции Слуга народа подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов "прикурили" по 30 тыс. США долларов за отказ уничтожать этот схематоз", - заявил экс-лепутат Сергей Лещенко, а председатель комитета Даниил Гетманцев публично анонсировал партийные санкции в отношении "отступников".

В среду утром, 23 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения взятки по 30 тыс. долларов одиннадцатью народными депутатами, членами комитета.

По материалам: Интерфакс-Украина