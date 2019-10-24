"Слуга народа" перенесла свой партийный съезд

Партия Слуга народа перенесла свой съезд, который был запланирован на конец октября.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Украинской правде.

"Раньше планировали в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть. К середине ноября проведем, потому что вопрос об участии в выборах в ОТГ, съезд должен принять решение об участии в этих выборах", - отметил он.

По словам Корниенко, съезд состоится до 15 ноября.

Он не смог ответить, изберут ли его новым главой партии, сказал, что это решит партийный съезд.

Напомним, Александр Корниенко заявлял, что в конце октября пройдет партийный съезд Слуги народа.

На нем, в частности, планировалось избрать главу партии, поскольку спикер Дмитрий Разумков решил покинуть этот пост.