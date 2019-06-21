"Слуга народа" подала в ЦИК список кандидатов-мажоритарщиков

Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию документы 199 кандидатов в депутаты Верховной Рады в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщила пресс-служба партии в Facebook.

"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидатов в одномандатных округах. Наши юристы - герои. Следите за новостями, будет интересно!" - говорится в сообщении.

Отметим, что партия "Слуга народа" до сих пор не обнародовала списки кандидатов-мажоритарщиков.

Отметим, что Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Так что голосование состоится 21 июля, как и было запланировано.

Ранее партия Зеленского исключила из партийного спика четырех потенциальных депутатов. Пресс-служба партии сообщила об исключении из списка 25-летней Ирины Панченко, которая занимала в нем 73-ю позицию. Последним из списка партии исключили 23-летнего Романа Карабаджака, который находился в списке под номером 83. Ведь он не живет в Украине.

Также партия представила список с фамилиями 200 будущих депутатов.